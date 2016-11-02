Приговор, вынесенный Кулекбаеву, обсуждают депутаты Мажилиса

2 ноября в суде Алматы был вынесен смертный приговор Руслану Кулекбаеву, обвиненному в терроризме. Судебное решение прокомментировали депутаты нижней палаты Парламента Республики Казахстан. По мнению многих, смертная казнь не является залогом того, что тяжкие преступления не будут совершаться в будущем.

«Это огромный шаг назад. Этим утром мы вслед за Беларусью стали второй страной в Европе, где суд на практике приговаривает к смертной казни. Она не назначалась в Казахстане уже 10 лет», - высказал свое мнение на своей странице в социальной сети адвокат Джохар Утебеков.