Приговор, вынесенный Кулекбаеву, обсуждают депутаты Мажилиса
02 ноября, 2016 — 14:45 Главные новости
Приговор, вынесенный Кулекбаеву, обсуждают депутаты Мажилиса
2 ноября в суде Алматы был вынесен смертный приговор Руслану Кулекбаеву, обвиненному в терроризме. Судебное решение прокомментировали депутаты нижней палаты Парламента Республики Казахстан. По мнению многих, смертная казнь не является залогом того, что тяжкие преступления не будут совершаться в будущем.
«Это огромный шаг назад. Этим утром мы вслед за Беларусью стали второй страной в Европе, где суд на практике приговаривает к смертной казни. Она не назначалась в Казахстане уже 10 лет», - высказал свое мнение на своей странице в социальной сети адвокат Джохар Утебеков.
Теги: приговор, смертная казнь
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