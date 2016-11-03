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Антитеррористические подразделения проводят плановые учения на территории EXPO 2017

03 ноября, 2016 — 16:16 Главные новости

Антитеррористические подразделения проводят плановые учения на территории EXPO 2017

Антитеррористический центр Казахстана сообщил о проведении на территории выставочного комплекса EXPO 2017 в Астане учений, направленных на предотвращение террористических угроз.

Пресс-служба ведомства отмечает, что учения носят плановый характер и направлены на отработку действий "по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и других угроз безопасности"

Напомним, что международная выставка, в которой примут участие свыше 100 стран, пройдет с июня по сентябрь 2017 года.

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