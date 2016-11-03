Антитеррористические подразделения проводят плановые учения на территории EXPO 2017

Антитеррористический центр Казахстана сообщил о проведении на территории выставочного комплекса EXPO 2017 в Астане учений, направленных на предотвращение террористических угроз.

Пресс-служба ведомства отмечает, что учения носят плановый характер и направлены на отработку действий "по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и других угроз безопасности"

Напомним, что международная выставка, в которой примут участие свыше 100 стран, пройдет с июня по сентябрь 2017 года.