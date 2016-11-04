За ложную публикацию в Facebook женщина заплатит 200 тысяч тенге

Жительница Астаны выплатит штраф в размере 200 тысяч тенге за ложную информацию, опубликованную ею на своей странице в Facebook. Как сообщила пресс-служба суда города Астаны, «женщина, в социальной сети Facebook неоднократно публиковала сообщение с фотографией жителя столицы о совершении им преступления насильственного характера в отношении несовершеннолетнего ребенка 5-6 лет».

Она также обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. После проведенной проверки и медицинской экспертизы было установлено несоответствие опубликованной информации.

Судебное решение обязало астанчанку публично опровергнуть размещенную информацию и выплатить моральный ущерб 200 тыс. тенге.