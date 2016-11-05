В Таразе ликвидируют последствия разрушительного урагана
05 ноября, 2016 — 16:51 Главные новости
В Таразе ликвидируют последствия разрушительного урагана
В Таразе около 400 человек привлечены для ликвидации последствий урагана, от которого повреждены жилые дома, линии электропередач, трое человек госпитализированы с травмами. За медицинской помощью обратились, по меньшей мере, 35 человек.
В настоящее время восстанавливается электроснабжение в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском районах. В Мойынкумском, Шуском, Меркенском районах, районе им. Рыскулова энергетики восстановили повреждения на линиях электропередач.
Также ведется очистка улиц от поваленных деревьев, снесенных кровель и ограждений.
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