 

Новости

В Таразе ликвидируют последствия разрушительного урагана

05 ноября, 2016 — 16:51 Главные новости

В Таразе ликвидируют последствия разрушительного урагана

В Таразе около 400 человек привлечены для ликвидации последствий урагана, от которого повреждены жилые дома, линии электропередач, трое человек госпитализированы с травмами. За медицинской помощью обратились, по меньшей мере, 35 человек.

В настоящее время восстанавливается электроснабжение в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском районах. В Мойынкумском, Шуском, Меркенском районах, районе им. Рыскулова энергетики восстановили повреждения на линиях электропередач.

Также ведется очистка улиц от поваленных деревьев, снесенных кровель и ограждений.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Ученые Делфтского техниче...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В новостном отделе Twitte...
9 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Оба хакера из LulzSec при...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Релиз смарт-часов от Appl...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
У Motorola изменился лого...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
На «ВКонтакте» подал в су...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В рамках аппаратного сове...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Google собирается выйти н...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.