В Таразе ликвидируют последствия разрушительного урагана

В Таразе около 400 человек привлечены для ликвидации последствий урагана, от которого повреждены жилые дома, линии электропередач, трое человек госпитализированы с травмами. За медицинской помощью обратились, по меньшей мере, 35 человек.

В настоящее время восстанавливается электроснабжение в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском районах. В Мойынкумском, Шуском, Меркенском районах, районе им. Рыскулова энергетики восстановили повреждения на линиях электропередач.

Также ведется очистка улиц от поваленных деревьев, снесенных кровель и ограждений.