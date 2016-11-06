"Кайрат" вышел в финал Кубка Казахстана, разгромив "Атырау"
06 ноября, 2016 — 15:39 Главные новости
"Кайрат" вышел в финал Кубка Казахстана, разгромив "Атырау"
В состоявшемся в субботу, 5 ноября, матче между ФК "Атырау" и "Кайрат" уверенную победу одержал клуб из Алматы. За время матча было забито три гола, авторами которых стали Аршавин, Суюмбаев, Асеведо.
Эта победа обеспечила "Кайрату" участие в финальной игре Кубка Казахстана. Вторым финалистом Кубка станет победитель игры между командами "Астана" и "Иртыш", которая состоится 6 ноября в Астане.
Финал Кубка Казахстана по футболу намечен на 19 ноября.
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