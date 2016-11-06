"Кайрат" вышел в финал Кубка Казахстана, разгромив "Атырау"

В состоявшемся в субботу, 5 ноября, матче между ФК "Атырау" и "Кайрат" уверенную победу одержал клуб из Алматы. За время матча было забито три гола, авторами которых стали Аршавин, Суюмбаев, Асеведо.

Эта победа обеспечила "Кайрату" участие в финальной игре Кубка Казахстана. Вторым финалистом Кубка станет победитель игры между командами "Астана" и "Иртыш", которая состоится 6 ноября в Астане.

Финал Кубка Казахстана по футболу намечен на 19 ноября.