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"Кайрат" вышел в финал Кубка Казахстана, разгромив "Атырау"

06 ноября, 2016 — 15:39 Главные новости

"Кайрат" вышел в финал Кубка Казахстана, разгромив "Атырау"

В состоявшемся в субботу, 5 ноября, матче между ФК "Атырау" и "Кайрат" уверенную победу одержал клуб из Алматы. За время матча было забито три гола, авторами которых стали Аршавин, Суюмбаев, Асеведо.

Эта победа обеспечила "Кайрату" участие в финальной игре Кубка Казахстана. Вторым финалистом Кубка станет победитель игры между командами "Астана" и "Иртыш", которая состоится 6 ноября в Астане.

Финал Кубка Казахстана по футболу намечен на 19 ноября.

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