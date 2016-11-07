При пожаре в бизнес-центре Алматы погибли пять человек
07 ноября, 2016 — 14:24 Главные новости
При пожаре в бизнес-центре Алматы погибли пять человек
Накануне вечером, 6 ноября, в бизнес-центре Almaty Towers произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Алматы, уточнив, что в понедельник были обнаружены тела четверых погибших. Ранее сообщалось об одном погибшем – 54-летнем мужчине.
По информации ДЧС Алматы, общая площадь пожара составила 1800 квадратных метра, огонь был ликвидирован за 2,5 часа.
По факту возникновения пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело, ведется работа по выяснению всех обстоятельств трагического происшествия.
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