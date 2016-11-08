 

Новости

Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Японии

08 ноября, 2016 — 15:23 Главные новости

Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Японии

На встрече с представителями деловой элиты, состоявшейся в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японию, было объявлено о расширении перечня безвизовых режимов для 56 государств в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Акорды, президент Назарбаев подчеркнул экономические выгоды сотрудничества с японскими бизнесменами, благоприятный инвестиционный климат, стабильное налоговое законодательство, а также безвизовый въезд для представителей целого ряда стран.

«У нас либеральный налоговый режим и достаточно простое налоговое администрирование - всего 13 налогов»,- цитирует Назарбаева пресс-служба Акорды.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple стала обладателем с...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Old Spice провел необычну...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Наконецто я купил квартир...
2 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Сайт АНБ не был взломан
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Китайские гаджеты уличены...
0 комментариев
Аватар пользователя tilobud
tilobud
Метеочувствительность - з...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Что важно знать об аренде...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Цукерберг планирует лично...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.