Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Японии
Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Японии
На встрече с представителями деловой элиты, состоявшейся в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японию, было объявлено о расширении перечня безвизовых режимов для 56 государств в 2017 году.
Как сообщила пресс-служба Акорды, президент Назарбаев подчеркнул экономические выгоды сотрудничества с японскими бизнесменами, благоприятный инвестиционный климат, стабильное налоговое законодательство, а также безвизовый въезд для представителей целого ряда стран.
«У нас либеральный налоговый режим и достаточно простое налоговое администрирование - всего 13 налогов»,- цитирует Назарбаева пресс-служба Акорды.
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