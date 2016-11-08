Назарбаев провел встречу с представителями деловых кругов Японии

На встрече с представителями деловой элиты, состоявшейся в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японию, было объявлено о расширении перечня безвизовых режимов для 56 государств в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Акорды, президент Назарбаев подчеркнул экономические выгоды сотрудничества с японскими бизнесменами, благоприятный инвестиционный климат, стабильное налоговое законодательство, а также безвизовый въезд для представителей целого ряда стран.

«У нас либеральный налоговый режим и достаточно простое налоговое администрирование - всего 13 налогов»,- цитирует Назарбаева пресс-служба Акорды.