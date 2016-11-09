Мажилис одобрил проект республиканского бюджета
09 ноября, 2016 — 14:37 Главные новости
Мажилис одобрил проект республиканского бюджета
Депутаты нижней палаты Парламента одобрили проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Согласно документу, на 2017 год в Казахстане прогнозируется рост ВВП на уровне 1,9%, инфляция 6-8% с постепенным снижением до 3% к 2021 году.
Бюджет верстался при базовой цене на нефть 35 долларов США за баррель в 2017-2019 г.г. и 45 долларов США – к 2021 году. Номинальный ВВП в 2017 году должен составить 48,4 трлн. тенге в 2017 году и 63,6 трлн. тенге в 2021 году.
При этом ВВП, приходящийся на душу населения, должен составить 7,5 тыс. долларов США в 2017 году и 10 тыс. долларов США в 2021 году.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий