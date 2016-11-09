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Мажилис одобрил проект республиканского бюджета

09 ноября, 2016 — 14:37 Главные новости

Мажилис одобрил проект республиканского бюджета

Депутаты нижней палаты Парламента одобрили проект республиканского бюджета на предстоящие три года. Согласно документу, на 2017 год в Казахстане прогнозируется рост ВВП на уровне 1,9%, инфляция 6-8% с постепенным снижением до 3% к 2021 году.

Бюджет верстался при базовой цене на нефть 35 долларов США за баррель в 2017-2019 г.г. и 45 долларов США – к 2021 году. Номинальный ВВП в 2017 году должен составить 48,4 трлн. тенге в 2017 году и 63,6 трлн. тенге в 2021 году.

При этом ВВП, приходящийся на душу населения, должен составить 7,5 тыс. долларов США в 2017 году и 10 тыс. долларов США в 2021 году.

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