В Алматы открылся новый спецЦОН для автомобилистов
10 ноября, 2016 — 15:50 Главные новости
В Алматы открылся новый спецЦОН для автомобилистов
Пресс-служба «Правительство для граждан» сообщила, что второй специализированный Центр обслуживания населения открылся в Алматы.
«Нами организовано 19 рабочих мест в операционном зале, общее количество работников сектора составляет 30 человек, среди них четыре сотрудника отдела регистрационно-экзаменационной работы», - говорится в сообщении.
ЦОН размещен в здании площадью 300 квадратных метров в восточной части Алматы. В ЦОН также есть автопарковка на 100 автомобилей. Открытие центра позволит ускорить регистрацию транспортных средств, а выдача водительских удостоверений, по-прежнему, будет осуществляться в Алатауском районе города.
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