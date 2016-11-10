В Алматы открылся новый спецЦОН для автомобилистов

Пресс-служба «Правительство для граждан» сообщила, что второй специализированный Центр обслуживания населения открылся в Алматы.

«Нами организовано 19 рабочих мест в операционном зале, общее количество работников сектора составляет 30 человек, среди них четыре сотрудника отдела регистрационно-экзаменационной работы», - говорится в сообщении.

ЦОН размещен в здании площадью 300 квадратных метров в восточной части Алматы. В ЦОН также есть автопарковка на 100 автомобилей. Открытие центра позволит ускорить регистрацию транспортных средств, а выдача водительских удостоверений, по-прежнему, будет осуществляться в Алатауском районе города.