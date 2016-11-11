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Возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтеров

11 ноября, 2016 — 14:26 Главные новости

Возбуждено уголовное дело по факту гибели шахтеров

Расследование чрезвычайного происшествия на шахте «Саранская» в Карагандинской области расследует специальная комиссия под контролем областной прокуратуры.

10 ноября на шахте «Саранская» АО «Арселор Миттал Темиртау» при подъеме на поверхность произошел обрыв троса поднимающейся тележки. В результате аварии погибли три шахтера, пятеро получили травмы и были госпитализированы. По неофициальной информации, состояние одного из шахтеров остается тяжелым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 ч.4 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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