23 года назад была введена в обращение национальная валюта Казахстана - тенге
12 ноября, 2016 — 17:04 Главные новости
23 года назад была введена в обращение национальная валюта Казахстана - тенге
По случаю 23-летней годовщины введения национальной валюты пресс-служба Акорды обнародовала видеозапись заявления Нурсултана Назарбаева о введении в обращение тенге. На видео президент Казахстана представил национальную валюту банкнотами 100,50,20,10,5 и 3 тенге.
Уже 15 ноября 1993 года можно было производить обмен советских рублей на казахстанские тенге по курсу 1 тенге за 500 рублей. Этот день считается днем рождения тенге и является одним из символов зарождающейся государственности Казахстана.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий