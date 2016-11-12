23 года назад была введена в обращение национальная валюта Казахстана - тенге

По случаю 23-летней годовщины введения национальной валюты пресс-служба Акорды обнародовала видеозапись заявления Нурсултана Назарбаева о введении в обращение тенге. На видео президент Казахстана представил национальную валюту банкнотами 100,50,20,10,5 и 3 тенге.

Уже 15 ноября 1993 года можно было производить обмен советских рублей на казахстанские тенге по курсу 1 тенге за 500 рублей. Этот день считается днем рождения тенге и является одним из символов зарождающейся государственности Казахстана.