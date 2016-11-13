В Кубке Казахстана по ММА лучшей стала команда из Алматы
13 ноября, 2016 — 18:01 Главные новости
В Кубке Казахстана по ММА лучшей стала команда из Алматы
В городском Дворце культуры Кокшетау состоялся финал Кубка Казахстана по ММА. Победу в турнире, посвященному 25-летней годовщине независимости Республики Казахстан, одержала команда из Алматы.
Как сообщила региональная служба коммуникаций управления внутренней политики Акмолинской области, второе и третье места присуждены командам из Караганды и Астаны соответственно. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всего Казахстана.
В результате боя между Мейрбеком «Махач» Махановым и Саятом «Львиное сердце» Жакулиным сильнее был Маханов, посвятивший свою победу тренеру Сергею Веселову.
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