Премьер-министр Сагинтаев о снежных заторах на дорогах Астаны

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию в Астане в связи с обильным снегопадом. Он, в частности, сказал, что «город встал и все опаздывают на работу», а также пожелал акиму столицы достойно справиться с этой ситуацией.

По словам акима Астаны Асета Исекешева, к уборке снега привлечена спецтехника и работники коммунальных служб. В настоящее время дороги столицы очищены от снега, но проезд все еще затруднен из-за автомобильных пробок.