Нацбанк Казахстана представил банкноту с изображением Назарбаева

Памятную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана, представил Национальный банк. Купюра номиналом 1000 тенге и юбилейная монета номиналом 5000 тенге поступят в обращение 1 декабря 2016 года ко Дню Первого Президента РК.

Особенностью новой банкноты является размещенное на ней изображение президента Назарбаева. «Национальный банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад президента в развитие страны», - прокомментировал глава Нацбанка Данияр Акишев.