Нацбанк Казахстана представил банкноту с изображением Назарбаева
15 ноября, 2016 — 14:02 Главные новости
Нацбанк Казахстана представил банкноту с изображением Назарбаева
Памятную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана, представил Национальный банк. Купюра номиналом 1000 тенге и юбилейная монета номиналом 5000 тенге поступят в обращение 1 декабря 2016 года ко Дню Первого Президента РК.
Особенностью новой банкноты является размещенное на ней изображение президента Назарбаева. «Национальный банк представляет юбилейную банкноту, посвященную 25-летию независимости Казахстана и отражающую вклад президента в развитие страны», - прокомментировал глава Нацбанка Данияр Акишев.
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