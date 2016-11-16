В офисах CentralAsiaMonitor и Radiotochka проводятся обыски

В офисах изданий CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz сегодня проводятся обыски со стороны правоохранительных органов.

Как сообщают сотрудники редакций из Алматы, обыски были начаты в 10 утра, затем прерывались на некоторое время и вновь возобновились. В офисах находятся сотрудники изданий, у входа собираются представители рядя средств массовой информации. По словам журналистов, лица, осуществляющие обыски, ведут себя корректно.

Накануне сообщалось о досудебном расследовании в отношении главного редактора издания Central Asia Monitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина по фактам вымогательства.