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На строительстве ЭКСПО-2017 произошло обрушение декоративной конструкции

17 ноября, 2016 — 14:52 Главные новости

На строительстве ЭКСПО-2017 произошло обрушение декоративной конструкции

Накануне, 16 ноября, на строительной площадке ЭКСПО в Астане произошло обрушение декоративной конструкции. По информации пресс-службы АО «Астана ЭКСПО-2017», в результате инцидента никто не пострадал.

Причины обрушения декоративной конструкции, которая была возведена месяц назад, пока не называются. Впрочем, ряд видных чиновников назвали произошедшее «рабочим процессом» и, что «любая стройка имеет такие казусы».

Напомним, что масштабные строительные работы проводятся к будущей Международной выставке ЭКСПО-2017, которая пройдет в Астане летом 2017 года.

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