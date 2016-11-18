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Индекс терроризма в Казахстане - один из самых низких

18 ноября, 2016 — 13:13 Главные новости

Индекс терроризма в Казахстане - один из самых низких

В ежегодном рейтинге стран с наиболее высоким индексом терроризма Казахстан на этот раз занял 94-е место. Согласно исследованию, проведенному Институтом экономики и мира, индекс терроризма в Казахстане по сравнению с прошлым годом снизился, что позволило сменить позицию в рейтинге в 83-го места на 94-е.

Наиболее высокие риски терроризма, согласно исследованию, - в Ираке, Афганистане и Нигерии. Из постсоветских стран высокий уровень терроризма отмечается в Украине (11-е место), в России (30-е место) и Таджикистане (56-е).

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