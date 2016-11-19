В Алматы состоялась премьера фильма «28 панфиловцев»

Премьерный показ фильма «28 панфиловцев», посвященного героизму защитников Москвы от немецко-фашистских захватчиков, состоялся накануне в Алматы.

На мероприятии присутствовали члены съемочной группы фильма, министр культуры и информации Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, казахстанские кинематографисты и внучки генерала Панфилова - Айгуль и Алуа Байкадамовы. Фильм выходит в прокат 24 ноября и его смогут посмотреть все желающие.

Ранее сообщалось о состоявшемся премьерном показе в России, в котором приняли участие президенты Казахстана и Российской Федерации.