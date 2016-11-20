ФК «Астана» в третий раз выиграл Кубок Казахстана

Накануне в Алматы состоялся финал Кубка Казахстана по футболу. Игра проходила в условиях обильного снегопада, что не стало причиной для переноса матча организаторами турнира.

С минимальным преимуществом победителем турнира стала футбольная команда «Астана». Это уже третья победа столичной команды в Кубке Казахстана. Счет был открыт на 47-й минуте футболистом «Астаны» Джуниором Кабананга и остался неизменным до окончания встречи – 1:0.

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин создавал голевые ситуации, которые так и остались нереализованными.