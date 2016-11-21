Отложены авиарейсы из аэропортов Астаны и Алматы
21 ноября, 2016 — 14:01 Главные новости
Отложены авиарейсы из аэропортов Астаны и Алматы
В аэропортах Астаны и Алматы отложено несколько рейсов по причине ухудшения погодных условий.
Согласно информации, которую сообщила пресс-служба столичного аэропорта, рейс из Астаны в Бангкок был отложен на несколько часов по техническим причинам. По расписанию, рейс, который обеспечивает авиакомпания «Эйр Астана», должен был вылететь в 9 час. 20 мин., но был перенесен на несколько часов в связи с заменой авиалайнера.
«Эйр Астана» также отложила рейсы из Алматы и Астаны в Атырау и Уральск по причине метеоусловий.
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