Отложены авиарейсы из аэропортов Астаны и Алматы

В аэропортах Астаны и Алматы отложено несколько рейсов по причине ухудшения погодных условий.

Согласно информации, которую сообщила пресс-служба столичного аэропорта, рейс из Астаны в Бангкок был отложен на несколько часов по техническим причинам. По расписанию, рейс, который обеспечивает авиакомпания «Эйр Астана», должен был вылететь в 9 час. 20 мин., но был перенесен на несколько часов в связи с заменой авиалайнера.

«Эйр Астана» также отложила рейсы из Алматы и Астаны в Атырау и Уральск по причине метеоусловий.