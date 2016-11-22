Министр образования о новом формате ЕНТ

На заседании правительства министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев сообщил о новом формате ЕНТ, предполагающем разделение на итоговую аттестацию и ЕНТ для поступления в вузы.

По словам министра, итоговая аттестация будет состоять из четырех обязательных экзаменов и одного экзамена по выбору самим учащимся.

Министр также высказался за обязательное включение экзамена по истории Казахстана в тесты ЕНТ.

«В ЕНТ 2017 года будет 120 вопросов вместо 125. Максимальный балл – 140, так как есть вопросы, по которым можно набрать по 2 балла, то есть ЕНТ мигрирует в SAT», - прокомментировал министр.