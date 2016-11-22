Министр образования о новом формате ЕНТ
22 ноября, 2016 — 13:47 Главные новости
Министр образования о новом формате ЕНТ
На заседании правительства министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев сообщил о новом формате ЕНТ, предполагающем разделение на итоговую аттестацию и ЕНТ для поступления в вузы.
По словам министра, итоговая аттестация будет состоять из четырех обязательных экзаменов и одного экзамена по выбору самим учащимся.
Министр также высказался за обязательное включение экзамена по истории Казахстана в тесты ЕНТ.
«В ЕНТ 2017 года будет 120 вопросов вместо 125. Максимальный балл – 140, так как есть вопросы, по которым можно набрать по 2 балла, то есть ЕНТ мигрирует в SAT», - прокомментировал министр.
Теги: министр образования, ЕНТ
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