 

Новости

Депутаты обсудят варианты переименования столицы Казахстана

23 ноября, 2016 — 13:35 Главные новости

Депутаты обсудят варианты переименования столицы Казахстана

Казахстанские парламентарии приняли декларацию о 25-летии независимости Казахстана, в которой содержится предложение об отражении в названии столицы имени Нурсултана Назарбаева.

Согласно предложению депутата Куаныш Султанов, в названии столицы может быть отражено имя Елбасы. Среди других предложенных вариантов – Нурсултан, Назарбаев, двойное название Астана-Елбасы и другие. Обсуждение по возможным вариантам названия столицы ожидается в ближайшее время.

«По конкретному названию мы еще подумаем, но я считаю, если это будет город Назарбаев, я буду рада», - прокомментировала депутат Загипа Балиева.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft прогнозирует по...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
АНБ использовало Facebook...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Samsung больше не будет п...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Японская компания Docomo...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Греции появилось лиценз...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Вице-президент Илья Перек...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple и Google объявили п...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Расследование публикации...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.