Депутаты обсудят варианты переименования столицы Казахстана

Казахстанские парламентарии приняли декларацию о 25-летии независимости Казахстана, в которой содержится предложение об отражении в названии столицы имени Нурсултана Назарбаева.

Согласно предложению депутата Куаныш Султанов, в названии столицы может быть отражено имя Елбасы. Среди других предложенных вариантов – Нурсултан, Назарбаев, двойное название Астана-Елбасы и другие. Обсуждение по возможным вариантам названия столицы ожидается в ближайшее время.

«По конкретному названию мы еще подумаем, но я считаю, если это будет город Назарбаев, я буду рада», - прокомментировала депутат Загипа Балиева.