Депутаты обсудят варианты переименования столицы Казахстана
23 ноября, 2016 — 13:35 Главные новости
Депутаты обсудят варианты переименования столицы Казахстана
Казахстанские парламентарии приняли декларацию о 25-летии независимости Казахстана, в которой содержится предложение об отражении в названии столицы имени Нурсултана Назарбаева.
Согласно предложению депутата Куаныш Султанов, в названии столицы может быть отражено имя Елбасы. Среди других предложенных вариантов – Нурсултан, Назарбаев, двойное название Астана-Елбасы и другие. Обсуждение по возможным вариантам названия столицы ожидается в ближайшее время.
«По конкретному названию мы еще подумаем, но я считаю, если это будет город Назарбаев, я буду рада», - прокомментировала депутат Загипа Балиева.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий