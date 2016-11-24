Утром на рынке в Алматы произошел пожар

Сегодня утром в Алматы на рынке «Алтай» произошло возгорание торгового павильона с лако-красочной продукцией. Сигнал о пожаре на пульт дежурного ДЧС поступил в 8 час. 28 мин.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горящий контейнер, он представлял угрозу воспламенения близстоящих торговых контейнеров. Огонь на площади 90 квадратных метров был локализован в 8 час.58 мин., полностью ликвидировали огонь в 9 час. 03 мин.

Ведется работа по установлению причин и других обстоятельств происшествия. По данным ДЧС, при пожаре никто не пострадал.