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В Алматинской области зафиксированы два землетрясения

25 ноября, 2016 — 13:25 Главные новости

В Алматинской области зафиксированы два землетрясения

Казахстанский национальный центр данных и СОМЭ сообщил о землетрясении, которое произошло в Алматинской области.

25 ноября в 8 час 53 мин. был зафиксироват подземный толчок, эпицентр которого находился в 270 километрах к северо-востоку от Алматы. Через две минуты сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок с эпицентром в 269 километрах от Алматы.

Магнитуда MRV 4,6 и 4.4 соответственно. Данные о пострадавших или разрушениях отсутствуют. По данным ГУ СОМЭ КН МОН РК, эпицентры землетрясений находились на глубине 10 километров.

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