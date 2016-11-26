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Главный тренер сборной по тяжелой атлетике подал в отставку

26 ноября, 2016 — 13:47 Главные новости

Главный тренер сборной по тяжелой атлетике подал в отставку

25 ноября стало известно о том, что Алексей Ни покинул пост главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК, не уточняя причину отставки.

Алексей Ни возглавлял сборную команду с 1994, которая приняла участие в 6 Олимпийских играх и завоевала ряд спортивных наград.
Известно, что отставка произошла на фоне допинговых скандалов, в частности, два дня назад было получено решение МОК о лишении Ильи Ильина двух золотых олимпийских медалей.

«Моя отставка – это солидарность со своей спортивной семьей, которую лишили медалей и возможности выступать на Олимпийских играх в Рио, а не признание вины», - цитирует тренера издание kazpravda.kz.

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