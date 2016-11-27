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Дополнительная техника очищает Усть-Каменногорск от снега

27 ноября, 2016 — 13:18 Главные новости

Дополнительная техника очищает Усть-Каменногорск от снега

Минувшей ночью аким Восточно-Казахстанской области провел срочное совещание по вопросу очистки Усть-Каменногорска от снега. В совещании приняли участие руководители дорожных, коммунальных и других городских служб.

По распоряжению Даниала Ахметова, на улицы города выведена дополнительная снегоуборочная и другая специальная техника. Еще 40 единиц бульдозеров, автогрейдеров, погрузчиков, самосвалов и шнекороторов работают на улицах областного центра.

Не смотря на принятые меря, жители города высказывают недовольство качеством уборки улиц от снега.

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