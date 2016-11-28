68 млн. тенге при строительстве дорог похищено чиновником из ЮКО
28 ноября, 2016 — 13:19 Главные новости
68 млн. тенге при строительстве дорог похищено чиновником из ЮКО
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя главы Департамента автомобильных дорог Южно-Казахстанской области.
Как сообщила пресс-служба Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, подследственный подозревается в незаконном присвоении бюджетных средств на сумму 68 млн. тенге. Путем сговора была завышена стоимость земельных участков при строительстве автотрассы Западная Европа-Западный Китай.
По информации ведомства, наибольшее количество коррупционных нарушений при строительстве дорог связаны с хищением, взяточничеством, служебным подлогом.
Теги: ЮКО, уголовное дело
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