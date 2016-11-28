68 млн. тенге при строительстве дорог похищено чиновником из ЮКО

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя главы Департамента автомобильных дорог Южно-Казахстанской области.

Как сообщила пресс-служба Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, подследственный подозревается в незаконном присвоении бюджетных средств на сумму 68 млн. тенге. Путем сговора была завышена стоимость земельных участков при строительстве автотрассы Западная Европа-Западный Китай.

По информации ведомства, наибольшее количество коррупционных нарушений при строительстве дорог связаны с хищением, взяточничеством, служебным подлогом.