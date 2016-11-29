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Кредиты до 1.5 млн тенге без залога направлены для развития предпринимательства

29 ноября, 2016 — 15:45 Главные новости

Кредиты до 1.5 млн тенге без залога направлены для развития предпринимательства

В рамках новой программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в Казахстане будут предоставляться кредиты до 1,5 млн тенге без обязательного залога. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова в своем выступлении на заседании Правительства РК.

Программой предполагается комплекс мер поддержки, которые охватят 550 тысяч человек, 84% которых являются сельскими жителями. Кроме этого, программой предполагается профессиональное развитие лиц в возрасте от 15 до 45 лет.

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