Кредиты до 1.5 млн тенге без залога направлены для развития предпринимательства
29 ноября, 2016 — 15:45 Главные новости
Кредиты до 1.5 млн тенге без залога направлены для развития предпринимательства
В рамках новой программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в Казахстане будут предоставляться кредиты до 1,5 млн тенге без обязательного залога. Об этом сообщила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова в своем выступлении на заседании Правительства РК.
Программой предполагается комплекс мер поддержки, которые охватят 550 тысяч человек, 84% которых являются сельскими жителями. Кроме этого, программой предполагается профессиональное развитие лиц в возрасте от 15 до 45 лет.
Теги: предпринимательство, кредиты
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