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В Казахстане недостаточно вытрезвителей

30 ноября, 2016 — 13:34 Главные новости

В Казахстане недостаточно вытрезвителей

Недостаток вытрезвителей в Казахстане способствует повышению уровня криминализации, поскольку человек в состоянии алкогольного опьянения допускает неадекватные, порой, агрессивные действия.

По мнению министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, это является мировой практикой, когда нетрезвого человека помещают в вытрезвитель для того, чтобы предотвратить совершение неправомерных действий с его стороны.

«Сейчас медицинские вытрезвители называют центрами адаптации. Назовите их, как хотите, но мы должны этого человека куда-то поместить, чтобы он протрезвел», - сказал министр. При этом, он не считает, что в Казахстане увеличилось количество пьющих.

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