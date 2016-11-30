В Казахстане недостаточно вытрезвителей

Недостаток вытрезвителей в Казахстане способствует повышению уровня криминализации, поскольку человек в состоянии алкогольного опьянения допускает неадекватные, порой, агрессивные действия.

По мнению министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, это является мировой практикой, когда нетрезвого человека помещают в вытрезвитель для того, чтобы предотвратить совершение неправомерных действий с его стороны.

«Сейчас медицинские вытрезвители называют центрами адаптации. Назовите их, как хотите, но мы должны этого человека куда-то поместить, чтобы он протрезвел», - сказал министр. При этом, он не считает, что в Казахстане увеличилось количество пьющих.