Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
30 ноября на открытии в Астане Республиканского форума молодежи с приветственным обращением выступил президент РК Нурсултан Назарбаев.
В своем выступлении президент поздравил всех с Днем Первого Президента Республики Казахстан и наступающим 25-летним юбилеем Независимости.
«Сегодняшний день вошел в историю нашего народа как великая дата объединения казахстанцев, впервые в истории избравших Главу государства в ходе прямых демократичных выборов», - сказал президент Назарбаев.
Республиканский форум является демонстрацией достижений молодежного движения в республике, в его работе принимают участие представители политических партий и молодежных организаций.
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