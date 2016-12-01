Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев

30 ноября на открытии в Астане Республиканского форума молодежи с приветственным обращением выступил президент РК Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении президент поздравил всех с Днем Первого Президента Республики Казахстан и наступающим 25-летним юбилеем Независимости.

«Сегодняшний день вошел в историю нашего народа как великая дата объединения казахстанцев, впервые в истории избравших Главу государства в ходе прямых демократичных выборов», - сказал президент Назарбаев.

Республиканский форум является демонстрацией достижений молодежного движения в республике, в его работе принимают участие представители политических партий и молодежных организаций.