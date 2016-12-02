Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
02 декабря, 2016 — 13:40 Главные новости
Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
По инициативе президента Назарбаева в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан разрабатывается законопроект об амнистии для осужденных, совершивших незначительные правонарушения и преступления средней тяжести.
Как прокомментировал первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель, срок наказания по тяжким преступлениям будет сокращено на четверть, а по особо тяжким – на пятую часть. По его словам, амнистия распространится на 30 тысяч осужденных, в том числе около 1,8 тысяч выйдут на свободу.
Предыдущая амнистия в Казахстане была проведена в 2011 году к 20-летию Независимости РК.
Теги: амнистия, заключенные
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