Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных

По инициативе президента Назарбаева в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан разрабатывается законопроект об амнистии для осужденных, совершивших незначительные правонарушения и преступления средней тяжести.

Как прокомментировал первый заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель, срок наказания по тяжким преступлениям будет сокращено на четверть, а по особо тяжким – на пятую часть. По его словам, амнистия распространится на 30 тысяч осужденных, в том числе около 1,8 тысяч выйдут на свободу.

Предыдущая амнистия в Казахстане была проведена в 2011 году к 20-летию Независимости РК.