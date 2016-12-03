Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина

Накануне, 2 декабря, состоялась встреча президента РК Назарбаева и вице-премьера Правительства РФ Рогозина. Как сообщает пресс-служба Акорды, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по развитию космодрома Байконур, а также направление обороны и вооружения.

Дмитрий Рогозин проинформировал присутствующих о проекте «Байтерек», который предполагает «создание принципиально новой ракетно-космической техники и модернизацию стартового комплекса». Было отмечено, что реализация проекта позволит развивать инфраструктуру города Байконур и стартового комплекса.