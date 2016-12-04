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В Алматы произошел крупный пожар на рынке

04 декабря, 2016 — 12:46 Главные новости

В Алматы произошел крупный пожар на рынке

Ранним утром 4 декабря на рынке «Байсат» в Алматы произошло возгорание товарных контейнеров. Сообщение о пожаре на пульт службы 101 поступил в 5 час. 57 мин.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение на площади 280 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 30 пожарно-спасательных расчетов и более 100 спасателей. Огонь был полностью ликвидирован в 7 час. 19 мин.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ведется работа по установлению причин пожара.

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