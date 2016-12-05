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Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту

05 декабря, 2016 — 13:12 Главные новости

Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту

4 декабря за злоупотребление служебным положением и незаконную охоту задержаны трое ответственных сотрудников прокуратуры Акмолинской области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

«В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств», - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также подчеркивается, что расследование всех обстоятельств данного инцидента будет сопровождаться информацией в средствах массовой информации.

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