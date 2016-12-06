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Завершается легализация недвижимости Казахстана

06 декабря, 2016 — 16:40 Экономика и бизнес

В конце ноября, в казахстанском минфине объявили о прекращении приема документации для легализации недвижимости.
Чтобы пройти процесс легализации остального имущества, для подачи необходимых документов еще есть время до 23.12.2016. После, государственные органы не будут иметь право на принятие документов.
По сравнению с прошлым годом, легализация увеличилась в 35 раз (касаемо денег) и почти в 10 раз по темпам.
В легализации приняли участие более 150 тысяч человек.

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