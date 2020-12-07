В Казахстане проведут амнистию
07 декабря, 2016 — 16:27 Общество
Депутаты казахстанского парламента разрешили амнистию. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло в эту среду, 7-го декабря, на плановом заседании.
Стоит заметить, что амнистия будет проведена только среди определенных социальных категорий заключенных. Это беременные, несовершеннолетние, либо имеющие детей школьного возраста, инвалиды 1-3 групп и т.д.
При этом, амнистию не получат пожизненные заключенные, приговоренные к смертной казни, либо террористы и насильники.
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