Депутаты казахстанского парламента разрешили амнистию. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло в эту среду, 7-го декабря, на плановом заседании.

Стоит заметить, что амнистия будет проведена только среди определенных социальных категорий заключенных. Это беременные, несовершеннолетние, либо имеющие детей школьного возраста, инвалиды 1-3 групп и т.д.

При этом, амнистию не получат пожизненные заключенные, приговоренные к смертной казни, либо террористы и насильники.