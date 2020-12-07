 

Новости

В Казахстане проведут амнистию

07 декабря, 2016 — 16:27 Общество

Депутаты казахстанского парламента разрешили амнистию. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло в эту среду, 7-го декабря, на плановом заседании.

Стоит заметить, что амнистия будет проведена только среди определенных социальных категорий заключенных. Это беременные, несовершеннолетние, либо имеющие детей школьного возраста, инвалиды 1-3 групп и т.д.

При этом, амнистию не получат пожизненные заключенные, приговоренные к смертной казни, либо террористы и насильники.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Турции охранники задерж...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Для использования интерне...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Отделочные работы. Для че...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Мойка
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Twitter запустит платформ...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Появилась система шифрова...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Москвичам чаще всего снят...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Что такое 3D-принтер и ка...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.