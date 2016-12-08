Казахстан приступил к использованию одной из самых крупных мировых нефтяных скважин, которая расположилась в Кашагане. Информацией об этом поделился глава страны Назарбаев.

Этот нефтегазовый источник в том участке Каспийского моря, которая прилегает к Казахстану. Мощность месторождения равняется 120 000 баррелей в день. Повлияет ли эксплуатация месторождения на международные колебания цен на нефтяном рынке пока что не известно.