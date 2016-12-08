Казахстан приступил к использованию самой крупной в мире нефтяной скважины
08 декабря, 2016 — 16:17 Экономика и бизнес
Казахстан приступил к использованию одной из самых крупных мировых нефтяных скважин, которая расположилась в Кашагане. Информацией об этом поделился глава страны Назарбаев.
Этот нефтегазовый источник в том участке Каспийского моря, которая прилегает к Казахстану. Мощность месторождения равняется 120 000 баррелей в день. Повлияет ли эксплуатация месторождения на международные колебания цен на нефтяном рынке пока что не известно.
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