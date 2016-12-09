Российская Lada начала производство на казахстанском заводе
09 декабря, 2016 — 13:44 Новости компаний
Lada расширяет свои мощности. На одном из крупных заводов Казахстана уже стартовала сборка сразу нескольких авто от русского бренда - Granta, Vesta и Largus. В то же время сообщается, что начало постройки новых моделей приурочено специально к празднованию 14-го дня рождения казахстанского автомобилестроительного завода.
В следующем году руководство планирует расширить производство. По словам главы предприятия, начнется оно с самых продаваемых моделей рынка.
Теги: Авто, производство
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