Lada расширяет свои мощности. На одном из крупных заводов Казахстана уже стартовала сборка сразу нескольких авто от русского бренда - Granta, Vesta и Largus. В то же время сообщается, что начало постройки новых моделей приурочено специально к празднованию 14-го дня рождения казахстанского автомобилестроительного завода.

В следующем году руководство планирует расширить производство. По словам главы предприятия, начнется оно с самых продаваемых моделей рынка.