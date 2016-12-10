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Боксер из Казахстана выиграл поединок с травмированной рукой

10 декабря, 2016 — 15:11 Спорт

Али Ахмедов, казахский боксер в полутяжелой весовой категории, получил очередную победу на проф-ринге. Отметим, что этот поединок, в отличие от четырех предыдущих, проходил за границей, в Польше. И, кроме того, за несколько дней до отъезда боксер сломал руку, но отказаться от боя уже не представлялось возможным.

По словам самого спортсмена, боксировал он практически одной рукой, тем не менее, это не помешало ему одержать уверенную победу.

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