Определена лучшая красавица Казахстана
11 декабря, 2016 — 15:12 Общество
Вчера, 10-го декабря, в Казахстане прошел конкурс красоты - "Мисс Казахстан 2016". Лучшей красавицей стала девушка по имени Гульбану Азимханова, которой на сегодняшний день всего 18 лет. Первая красавица страны проживает в городе Кызылорды и является студенткой местного медицинского колледжа.
Запомнился конкурс и сразу двумя предложениями руки и сердца, которые прозвучали в конце мероприятия. Обе девушки ответили согласием. Заметим, что одним из женихов стал оперный певец Сундет Байгожин.
Теги: конкурс красоты, Казахстан
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