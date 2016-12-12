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Правление Казахстана пересматривает условия ипотеки

12 декабря, 2016 — 16:27 Экономика и бизнес

На днях министр экономики страны Бишимбаев поделился новостями о том, как будут предоставляться теперь населению ипотечные кредиты. Для поощрения оформления ипотечных кредитов, правительство предоставит субсидию примерно на первые 7 лет и на ту ипотеку, ставка которых составляет не более 17-ти процентов годовых.

Таким образом, первые несколько лет (при сроке до 15-ти лет) государство возьмет на себя оплату 7-ми процентов, тем самым снизив заемщику ставку до 10-ти.

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