На днях министр экономики страны Бишимбаев поделился новостями о том, как будут предоставляться теперь населению ипотечные кредиты. Для поощрения оформления ипотечных кредитов, правительство предоставит субсидию примерно на первые 7 лет и на ту ипотеку, ставка которых составляет не более 17-ти процентов годовых.

Таким образом, первые несколько лет (при сроке до 15-ти лет) государство возьмет на себя оплату 7-ми процентов, тем самым снизив заемщику ставку до 10-ти.