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Девушка из Астаны спасла двух мужчин из снежной ловушки

13 декабря, 2016 — 15:50 Происшествия

Вчера, 12-го декабря, в одной из групп в соцсети Facebook появился пост с просьбой о помощи. Оказалось, что двое мужчин на внедорожнике попали в ловушку из снега на объездной дороге и не могут выбраться. Ни эвакуаторы, ни спасатели должной помощи оказать не смогли.

В итоге на зов откликнулась девушка из Астаны, которая вместе со своим родственником и его КАМАЗом помогла мужчинам освободить внедорожник из плена. Чем восхитила пользователей, следивших за ходом истории.

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