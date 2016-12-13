Вчера, 12-го декабря, в одной из групп в соцсети Facebook появился пост с просьбой о помощи. Оказалось, что двое мужчин на внедорожнике попали в ловушку из снега на объездной дороге и не могут выбраться. Ни эвакуаторы, ни спасатели должной помощи оказать не смогли.

В итоге на зов откликнулась девушка из Астаны, которая вместе со своим родственником и его КАМАЗом помогла мужчинам освободить внедорожник из плена. Чем восхитила пользователей, следивших за ходом истории.