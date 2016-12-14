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В работу аэропортов Казахстана внесут изменения

14 декабря, 2016 — 15:14 Общество

На одном из последних заседаний мажилиса, министром по развитию был представлен законопроект, призванный внести изменения в работу служб гражданской авиации.

К примеру, для предупреждения угроз терроризма, охранные службы аэропортов теперь будут обязаны проводить досмотр пассажиров еще на входе в терминал. Кроме того, грядет улучшение надзорных функций, также изменится процесс мед-освидетельствования персонала аэропорта. Дополнительно, будут объединены виды сертификаций.

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