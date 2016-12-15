Казахстан празднует юбилей независимости
15 декабря, 2016 — 16:23 Горячая новость
В этот четверг, 15-го декабря, Казахстан празднует важный день - 25 лет независимости. С этой значимой датой свою страну поздравил президент Казахстана - Назарбаев. Кроме того, президент напомнил, что именно в этот год страна избрана членом совета безопасности в Организацию Объединенных Наций. Также, Назарбаев добавил, что за эти годы Казахстан по разнообразным причинам навсегда покинули 3,5 миллиона человек. Таким образом, за четверть века население страны снизилось до 14-ти миллионов.
Теги: юбилей, Независимость
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