В этот четверг, 15-го декабря, Казахстан празднует важный день - 25 лет независимости. С этой значимой датой свою страну поздравил президент Казахстана - Назарбаев. Кроме того, президент напомнил, что именно в этот год страна избрана членом совета безопасности в Организацию Объединенных Наций. Также, Назарбаев добавил, что за эти годы Казахстан по разнообразным причинам навсегда покинули 3,5 миллиона человек. Таким образом, за четверть века население страны снизилось до 14-ти миллионов.