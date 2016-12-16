В Казахстане пройдет юбилейная конвенция совета боксеров
16 декабря, 2016 — 15:42 Спорт
Всемирный совет боксеров проведет свою юбилейную 55-ю конвенцию в Республике Казахстан уже в наступающем году. Об этом стало известно из поста на официальной странице организации в Твиттере. Там же уточняется, что конвенция будет проходить именно в Астане. Этот город уже был утвержден на 54-й встрече, которая проходит на данный момент в Холливуде (Америка) и завершится завтра, 17-го декабря.
Напомним, что из казахстанцев поясом чемпиона обладает лишь Геннадий Головкин.
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