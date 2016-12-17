К началу будущего года в Астане откроется абсолютно новый торговый центр под названием MEGA SilkWay. По словам подрядчиков, строительные работы уже находятся на стадии завершения.

Высота нового трехэтажного ТЦ - около 75-ти метров, а площадь - примерно 140 тысяч "квадратов". Кроме всего прочего, на территории центра предусмотрена автомобильная стоянка на более, чем 2 тысячи мест. Около 400 из которых будут располагаться на подземной парковке.