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Появились новости о MEGA SilkWay, расположившемся в Астане

17 декабря, 2016 — 15:42 Общество

К началу будущего года в Астане откроется абсолютно новый торговый центр под названием MEGA SilkWay. По словам подрядчиков, строительные работы уже находятся на стадии завершения.

Высота нового трехэтажного ТЦ - около 75-ти метров, а площадь - примерно 140 тысяч "квадратов". Кроме всего прочего, на территории центра предусмотрена автомобильная стоянка на более, чем 2 тысячи мест. Около 400 из которых будут располагаться на подземной парковке.

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