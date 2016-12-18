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В Алматы произошла авария с летальным исходом

18 декабря, 2016 — 15:41 Происшествия

На днях улице Халиуллина произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть пешехода. Подробные обстоятельства выясняются сотрудниками полиции. Но, по словам очевидцев, погибший мужчина, около 60-ти лет, переходил дорогу по зебре, согласно правилам, в то время, как на эту же дорогу выехал автобус 54-го маршрута. Водитель почему-то не заметил пешехода и сбил его, протащив за собой по дороге. Мужчина погиб на месте от полученных увечий.

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