На днях улице Халиуллина произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть пешехода. Подробные обстоятельства выясняются сотрудниками полиции. Но, по словам очевидцев, погибший мужчина, около 60-ти лет, переходил дорогу по зебре, согласно правилам, в то время, как на эту же дорогу выехал автобус 54-го маршрута. Водитель почему-то не заметил пешехода и сбил его, протащив за собой по дороге. Мужчина погиб на месте от полученных увечий.