В Алматы произошла авария с летальным исходом
18 декабря, 2016 — 15:41 Происшествия
На днях улице Халиуллина произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть пешехода. Подробные обстоятельства выясняются сотрудниками полиции. Но, по словам очевидцев, погибший мужчина, около 60-ти лет, переходил дорогу по зебре, согласно правилам, в то время, как на эту же дорогу выехал автобус 54-го маршрута. Водитель почему-то не заметил пешехода и сбил его, протащив за собой по дороге. Мужчина погиб на месте от полученных увечий.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий