Свыше 1000 казахстанских чиновников навсегда лишились своего статуса
19 декабря, 2016 — 16:30 Политика
На сегодняшний день в Астане проходит очередное заседание представителей Антикоррупционной сети из мировой организации по экономическому взаимодействию. В мероприятии участвуют около 50-ти иностранных представителей из более, чем 20-ти стран.
В ходе заседания было решено, что около 650-ти чиновников будут оштрафованы, свыше 920-ти будут лишены имущества за коррупцию и около 1200-т должностных лиц навсегда потеряли право занимать гос должности.
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