На сегодняшний день в Астане проходит очередное заседание представителей Антикоррупционной сети из мировой организации по экономическому взаимодействию. В мероприятии участвуют около 50-ти иностранных представителей из более, чем 20-ти стран.

В ходе заседания было решено, что около 650-ти чиновников будут оштрафованы, свыше 920-ти будут лишены имущества за коррупцию и около 1200-т должностных лиц навсегда потеряли право занимать гос должности.