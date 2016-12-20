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Казахстан, вероятно, повысит процент ВВП

20 декабря, 2016 — 14:51 Экономика и бизнес

Сегодня, 20-го декабря, состоялось правительственное заседание, в ходе которого были прослушаны отчеты и доклады министров, ответственных за социальное и экономическое развитие страны. Подводились итоги года. В конце всех слушаний, премьер-министр Сагинтаев отметил, что в экономике Казахстана наблюдается положительная динамика. За все время с начала года экономика пошла в гору во многих областях. Таким образом, рост ВВП превысил запланированные 0,5 процентов на 3 десятых.

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