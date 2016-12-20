Сегодня, 20-го декабря, состоялось правительственное заседание, в ходе которого были прослушаны отчеты и доклады министров, ответственных за социальное и экономическое развитие страны. Подводились итоги года. В конце всех слушаний, премьер-министр Сагинтаев отметил, что в экономике Казахстана наблюдается положительная динамика. За все время с начала года экономика пошла в гору во многих областях. Таким образом, рост ВВП превысил запланированные 0,5 процентов на 3 десятых.