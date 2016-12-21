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Вокзал в Астане будут реставрировать

21 декабря, 2016 — 17:58 Общество

В казахстанском железнодорожном вокзале вскоре начнется реконструкция. Для создания более комфортной атмосферы пассажиров, металлические сидения в зале ожидания будут заменены на удобные мягкие кресла. Для пассажиров с детьми будет налажена работа специальной детской комнаты. Кроме того, будут модернизированы торговые точки и усилена охранная система на всей территории вокзала. Все работы по реставрации и реконструкции администрация намерена завершить уже к середине весны.

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